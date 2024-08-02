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فن
صورة.. هكذا هنأت داليا البحيري بشرى بحفل زفافها إلى خالد محمود حميدة
في أجواء ساحرة خيّم عليها الفرحة والبهجة، احتفلت الفنانة بشرى بزفافها أمس الأربعاء على رجل الأعمال خالد نجل الزوجة…
ميمعة
شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها أو تعليقها إلى إسرائيل ولبنان
قالت شركة إيتا الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها بسبب التطورات…
SPORT
مورينيو يدفع بقوة لضم نجم مغربي
يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة التركي، في التعاقد مع أحد اللاعبين المغاربة المميزين بالدوري…
ليلك
4 أسباب جعلت الفنانة بشرى تختار فستان زفاف قصير
كما في قصص الخيال وعلى شاطئ البحر، احتفلت النجمة بشرى أمس في 31 يوليو بزفافها بصورة حميمة من رجل الأعمال خالد محمود…
مقالات وتقارير
الشيف الراماوي المبدع وسيم سمعان لـ “الصنارة”: تربيت على أكل أمي…
ولد الشيف وسيم سمعان (24 عاما) وترعرع في قرية الرامة الجبلية الجليلية، المشهورة بأشجار الزيتون العريقة وزيتها…
مطبخ الصنارة
عجينة المناقيش للصاج
المقادير - الدقيق الأبيض : 4 اكواب - الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة - ملح : ملعقة صغيرة - الماء : حسب…