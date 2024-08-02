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النقب: إصابة طفل بجروح خطيرة بعد تعرضه للدغة عقرب أصفر

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بعد اطلاق النار على بلدية الناصرة | علي سلام للصنارة : “ما حصل يتجاوز الضوء الاحمر”

الصنارة نت 0
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أخبار

شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها أو تعليقها إلى إسرائيل…

أخبار

عقب خطبته في المسجد الأقصى: وزير الداخلية يعلن نيته سحب…

أخبار

بسبب حالة الطقس| سلطة الإطفاء والانقاذ تناشد الجمهور بعدم…

أخبار

بعد حذف منشورات نعى إسماعيل هنية ..وزارة الاتصالات التركية…

مورينيو يدفع بقوة لضم نجم مغربي

صورة.. هكذا هنأت داليا البحيري بشرى بحفل زفافها إلى خالد…

رانيا يوسف تنتهي من تصوير فيلم ورد ريحان مع أحمد الفيشاوي

عجينة المناقيش للصاج

فن

صورة.. هكذا هنأت داليا البحيري بشرى بحفل زفافها إلى خالد محمود حميدة

في أجواء ساحرة خيّم عليها الفرحة والبهجة، احتفلت الفنانة بشرى بزفافها أمس الأربعاء على رجل الأعمال خالد نجل الزوجة…

رانيا يوسف تنتهي من تصوير فيلم ورد ريحان مع أحمد الفيشاوي

تغيير في أبطال مسلسل عالم دبليو لـ حمادة هلال.. وهذا موعد استئناف…

ميمعة

شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها أو تعليقها إلى إسرائيل ولبنان

قالت شركة إيتا الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها بسبب التطورات…

صيحات جمالية ناعمة ورقيقة للشابات.. استوحيها من دانييلا رحمة

استوحي من إطلالات نجوى كرم باللون الأزرق ما يناسبك هذا الصيف

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مورينيو يدفع بقوة لضم نجم مغربي

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة التركي، في التعاقد مع أحد اللاعبين المغاربة المميزين بالدوري…

جوارديولا: هالاند ليس مرتاحا لهذا السبب

المهاجم قاسم حلف ينضم الى مكابي ام الفحم

ليلك

4 أسباب جعلت الفنانة بشرى تختار فستان زفاف قصير

كما في قصص الخيال وعلى شاطئ البحر، احتفلت النجمة بشرى أمس في 31 يوليو بزفافها بصورة حميمة من رجل الأعمال خالد محمود…

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مع اقتراب موعد ولادتها.. أقراط عصرية من وحي الأميرة رجوة الحسين

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الشيف الراماوي المبدع وسيم سمعان لـ “الصنارة”: تربيت على أكل أمي…

ولد الشيف وسيم سمعان (24 عاما) وترعرع في قرية الرامة الجبلية الجليلية، المشهورة بأشجار الزيتون العريقة وزيتها…

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تعيين د. عوني يوسف مستشار عميدة كلية الطب في جامعة بار إيلان للمجتمع…

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المقادير - الدقيق الأبيض : 4 اكواب - الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة - ملح : ملعقة صغيرة - الماء : حسب…

طريقة عمل كفتة داود باشا

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