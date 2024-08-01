اخر الاخبار
فن
تغيير في أبطال مسلسل عالم دبليو لـ حمادة هلال.. وهذا موعد استئناف التصوير
يستأنف الفنان حمادة هلال، تصوير مسلسله الجديد "عالم دبليو"، خلال الفترة المُقبلة، حيث شهد هذا المشروع فترةً طويلةً…
ميمعة
صيحات جمالية ناعمة ورقيقة للشابات.. استوحيها من دانييلا رحمة
دانييلا رحمة هي واحدة من نجمات الدراما العربية الشابات، وأكثرهن جاذبية بملامحها الأوروبية - الشرقية. ومنذ…
SPORT
جوارديولا: هالاند ليس مرتاحا لهذا السبب
أثار مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، القلق بشأن جاهزية هدافه إريلينج هلالاند، عقب تعادل المباراة الودية أمام…
ليلك
هبة مجدي في يوم ميلادها.. تلهمك صيحات مكياج تناسب ذوقك الكلاسيكي
تحتفل الممثلة هبة مجدي، بذكرى ميلادها، ولذلك اخترنا تسليط الضوء على إطلالاتها الجذابة التي تجمع بين اللوكات…
مقالات وتقارير
الشيف الراماوي المبدع وسيم سمعان لـ “الصنارة”: تربيت على أكل أمي…
ولد الشيف وسيم سمعان (24 عاما) وترعرع في قرية الرامة الجبلية الجليلية، المشهورة بأشجار الزيتون العريقة وزيتها…
مطبخ الصنارة
طريقة عمل كفتة داود باشا
المقادير - مكونات الصلصة : بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة ملح : نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة…