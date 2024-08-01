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بعد اطلاق النار على بلدية الناصرة | علي سلام للصنارة : "ما حصل يتجاوز الضوء الاحمر"
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بعد اطلاق النار على بلدية الناصرة | علي سلام للصنارة : “ما حصل يتجاوز الضوء الاحمر”

الصنارة نت 0
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أخبار

بلدية ام الفحم : “نحن في جهوزية تامة لأي طارئ”

أخبار

النقب: إصابة طفل بجروح خطيرة بعد تعرضه للدغة عقرب أصفر

أخبار

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “جيشنا في ذروة…

أخبار

مجلس الأمن القومي يطالب المسافرين بتوخي الحذر خارج البلاد

نتنياهو :”جاهزون لكل سيناريو على كل الجبهات”

ارتفاع بنسبة 90٪ بعدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي عن…

نصر الله: “على العدو ومن هم خلف العدو انتظار ردنا…

تحسن على حالة 6 مصابين من انفجار مجدل شمس

فن

تغيير في أبطال مسلسل عالم دبليو لـ حمادة هلال.. وهذا موعد استئناف التصوير

يستأنف الفنان حمادة هلال، تصوير مسلسله الجديد "عالم دبليو"، خلال الفترة المُقبلة، حيث شهد هذا المشروع فترةً طويلةً…

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دانييلا رحمة هي واحدة من نجمات الدراما العربية الشابات، وأكثرهن جاذبية بملامحها الأوروبية - الشرقية. ومنذ…

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أثار مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، القلق بشأن جاهزية هدافه إريلينج هلالاند، عقب تعادل المباراة الودية أمام…

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