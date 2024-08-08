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النجمتان بشرى ومروة عبد المنعم بنفس الفستان.. من ارتدته…

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اعتقال 16 مشتبها من سكان الضفة ‘دون تصاريح داخل سيارة نقل في…

أخبار

بشبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسيه لمواطنين غير…

أخبار

ضبط سائق من ام الفحم يقود للمرة الثالثة ورخصته مسحوبة

شاب من الزرازير بحالة خطيرة جرّاء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله…

لائحة اتهام خطيرة ضد شركة لاعادة التدوير بشبهة تبييض…

تعيين المربية ياسمين كيوان – أغبارية من أم الفحم مديرة…

توثق : ضبط طفل فلسطيني يقود سيارة على شارع 449

فن

درة تدخل عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة: كان أحد أحلامي

تخوض الفنانة درة التونسية، تجربةً فنيةً جديدةً ولأول مرة في مشوارها الفني، حيث تُقدم نفسها كمُخرجة ومنتجة لفيلمٍ…

كارمن سليمان تؤجل طرح أحدث أغانيها والسبب

شاهد عارضة الأزياء نور عفيفي شبيهة نادين نجيم.. نسخة طبق الأصل عنها…

ميمعة

النجمتان بشرى ومروة عبد المنعم بنفس الفستان.. من ارتدته أفضل؟

تحرص كل نجمة على الظهور بإطلالات متفردة تتناسب مع أذواقهن، وفي بعض الأحيان، قد تتشابه أذواق النجمات، فيقعن في فخ…

استوحي إطلالاتك الصيفية الناعمة من مرام علي

ملابس واسعة للمحجبات.. إليكِ أجمل التنسيقات من مدونات الموضة

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أوسيمين يعرقل انتقاله إلى تشيلسي بشرطين

كشف تقرير صحفي عن آخر مستجدات المفاوضات الدائرة بين تشيلسي ونابولي من أجل إبرام صفقة تبادلية. ويسعى نابولي…

أزمة كييزا.. وريث رونالدو في مفترق طرق

بالصور: رونالدو يخطف الأنظار بسيارته الفارهة

ليلك

تسريحات ويفي نصف رفعة لإطلالة أكثر شباباً وحيوية.. من وحي النجمات

في الآونة الأخيرة، أصبحت تسريحات الشعر الويفي نصف رفعة رائجة بقوة بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، فهي تُعد إحدى…

طريقة عمل مكياج وردي للمناسبات.. تألقي بإطلالة مشرقة من وحي النجمات

لمناسبة ولادة ابنتها الأولى.. إطلالات جمالية راقية من وحي الأميرة رجوة

مقالات وتقارير

د.سمير محاميد :” نسبة البطالة في مدينة ام الفحم بلغت 14% “

اقيم في مدينة ام الفحم ، هذا الاسبوع مؤتمر للتشغيل جمع عشرات الشركات والمؤسسات ، للتعرف عليها عن قرب وعرض الوظائف…

الشيف الراماوي المبدع وسيم سمعان لـ “الصنارة”: تربيت على…

آفي بنياهو لـ “الصنارة”: نتنياهو سيبرم صفقة مخطوفين قريبًا…

مطبخ الصنارة

طريقة عمل الجمبري بالثوم والليمون

المقادير - الجمبري : 500 غراماً (منظّف) - عصير الليمون : 1 حبة (حامض) - الثوم : 5 فصوص (مهروس) - الكمون…

سلطة الفواكة بصوص البرتقال مثل المطاعم

كيكة الزبيب والقرفة

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استهلاك

شبكة JD تحتفل بمرور عام على افتتاح فرعها في “ماي…

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ماركة “جاك كوبا” للازياء الداخلية تشىق مجموعة…

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مطلوب بشكل فوري مراقب سلامة في جميع أرجاء البلاد (ممول)