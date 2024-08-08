اخر الاخبار
فن
درة تدخل عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة: كان أحد أحلامي
تخوض الفنانة درة التونسية، تجربةً فنيةً جديدةً ولأول مرة في مشوارها الفني، حيث تُقدم نفسها كمُخرجة ومنتجة لفيلمٍ…
ميمعة
النجمتان بشرى ومروة عبد المنعم بنفس الفستان.. من ارتدته أفضل؟
تحرص كل نجمة على الظهور بإطلالات متفردة تتناسب مع أذواقهن، وفي بعض الأحيان، قد تتشابه أذواق النجمات، فيقعن في فخ…
SPORT
أوسيمين يعرقل انتقاله إلى تشيلسي بشرطين
كشف تقرير صحفي عن آخر مستجدات المفاوضات الدائرة بين تشيلسي ونابولي من أجل إبرام صفقة تبادلية. ويسعى نابولي…
ليلك
تسريحات ويفي نصف رفعة لإطلالة أكثر شباباً وحيوية.. من وحي النجمات
في الآونة الأخيرة، أصبحت تسريحات الشعر الويفي نصف رفعة رائجة بقوة بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، فهي تُعد إحدى…
مقالات وتقارير
د.سمير محاميد :” نسبة البطالة في مدينة ام الفحم بلغت 14% “
اقيم في مدينة ام الفحم ، هذا الاسبوع مؤتمر للتشغيل جمع عشرات الشركات والمؤسسات ، للتعرف عليها عن قرب وعرض الوظائف…
مطبخ الصنارة
طريقة عمل الجمبري بالثوم والليمون
المقادير - الجمبري : 500 غراماً (منظّف) - عصير الليمون : 1 حبة (حامض) - الثوم : 5 فصوص (مهروس) - الكمون…