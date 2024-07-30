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فن
محمد إمام يعلق على مشاركته في دراما رمضان 2025: مفاجأة
كشف الفنان محمد إمام، عن ملامح الشخصية التي سوف يظهر بها في مسلسله الرمضاني 2025 الذي يحمل اسم "حمزة"؛ إذ يجسد من…
ميمعة
برجك اليوم
الحمل تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة الثور…
SPORT
المهاجم النيجيري ازكيال هانتي ينضم لأبناء الرينة
انضم المهاجم النيجيري، ازكيال هانتي، انضم مؤخرًا إلى ابناء الرينة. ويُشار إلى أنّ النيجيري (30 عامًا) لعب…
ليلك
هبة مجدي في يوم ميلادها.. تلهمك صيحات مكياج تناسب ذوقك الكلاسيكي
تحتفل الممثلة هبة مجدي، بذكرى ميلادها، ولذلك اخترنا تسليط الضوء على إطلالاتها الجذابة التي تجمع بين اللوكات…
مقالات وتقارير
آفي بنياهو لـ “الصنارة”: نتنياهو سيبرم صفقة مخطوفين قريبًا وسيتوصل…
آفي بنياهو لـ "الصنارة": نتنياهو سيبرم صفقة مخطوفين قريبًا وسيتوصل لحكومة تكنوقراطية في غزة وفي تشرين…
مطبخ الصنارة
طريقة عمل كفتة داود باشا
المقادير - مكونات الصلصة : بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة ملح : نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة…