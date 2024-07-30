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أخبار

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ولطيفة ليلا

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رياضة

المهاجم النيجيري ازكيال هانتي ينضم لأبناء الرينة

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تسريحات شعر كيرلي للمناسبات من وحي النجمات.. إطلالاتك نابضة…

صحة ومرأة

آخرهن هيفاء وهبي.. نجمات تألقن بالقفطان المغربي في إطلالات…

مذيعة الطفولة: لقطات مميزة من أجواء عقد قران أصالة كامل

محمد إمام يعلق على مشاركته في دراما رمضان 2025: مفاجأة

لأسباب خارجة عن إرادة الجميع.. إلغاء حفل ميادة الحناوي في…

تفاصيل حفل زفاف بشرى.. الأربعاء في الساحل الشمالي

فن

محمد إمام يعلق على مشاركته في دراما رمضان 2025: مفاجأة

كشف الفنان محمد إمام، عن ملامح الشخصية التي سوف يظهر بها في مسلسله الرمضاني 2025 الذي يحمل اسم "حمزة"؛ إذ يجسد من…

لأسباب خارجة عن إرادة الجميع.. إلغاء حفل ميادة الحناوي في بيروت

تفاصيل حفل زفاف بشرى.. الأربعاء في الساحل الشمالي

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الحمل تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة الثور…

تسريحات شعر كيرلي للمناسبات من وحي النجمات.. إطلالاتك نابضة بالحياة

آخرهن هيفاء وهبي.. نجمات تألقن بالقفطان المغربي في إطلالات ساحرة

SPORT

المهاجم النيجيري ازكيال هانتي ينضم لأبناء الرينة

انضم المهاجم النيجيري، ازكيال هانتي، انضم مؤخرًا إلى ابناء الرينة. ويُشار إلى أنّ النيجيري (30 عامًا) لعب…

تشوكويزي لجماهير ميلان: ستشاهدون نسخة جديدة مني

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هبة مجدي في يوم ميلادها.. تلهمك صيحات مكياج تناسب ذوقك الكلاسيكي

تحتفل الممثلة هبة مجدي، بذكرى ميلادها، ولذلك اخترنا تسليط الضوء على إطلالاتها الجذابة التي تجمع بين اللوكات…

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آفي بنياهو لـ "الصنارة": نتنياهو سيبرم صفقة مخطوفين قريبًا وسيتوصل لحكومة تكنوقراطية في غزة وفي تشرين…

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المقادير - مكونات الصلصة : بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة ملح : نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة…

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص

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استعدادات لورشات عن الرضاعة والنوم للأمهات في عرابة بالتعاون…

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نسّم علينا “نسيم” (ممول)

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مستشفى الكرمل – مركز متفوق في القسطرة المعقدة (ع.ع)