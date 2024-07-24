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فن

لن أتزوج في السر.. نادين نجيم تكشف موعد حفل زفافها

أميرة أديب تتجه للغناء لأول مرة وتطرح “كارت…

يعزفان على البيانو: أحدث ظهور لجورج وسوف مع حفيدته آميا

ابو سنان: اصابة شاب (35 عامًا) بجراح حرجة اثر تعرضه لإطلاق…

انطلاق مخيم كرة القدم والتحدي الرياضي لطلاب المرحلة…

فن

لن أتزوج في السر.. نادين نجيم تكشف موعد حفل زفافها

بعد تأجيلات متكررة، كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، موعد حفل زفافها المرتقب من خطيبها ناريغ ناربيكيان،…

أميرة أديب تتجه للغناء لأول مرة وتطرح “كارت محروق” على…

يعزفان على البيانو: أحدث ظهور لجورج وسوف مع حفيدته آميا

ميمعة

برجك اليوم

برج الحمل يجب أن تتخلص اليوم من عاداتك وسلوكياتك السيئة. ابحث عن نماذج محددة ولاحظ ما يفعلون وما لا يفعلون؟ تحطم…

تنسيق عبايات مفتوحة ملونة موضة 2024 على غرار مدونات الموضة

صيحات مكياج وتسريحات شعر تألقت بها نجمات حفل بياف 2024 على السجادة…

SPORT

ريال مدريد يعلن عن رقم قياسي مذهل

سجل ريال مدريد إنجازا تاريخيا، لم يحققه أي ناد من قبل، حسبما أعلن في بيان رسمي. وقال الملكي، اليوم الثلاثاء،…

يورو: كأس الاتحاد سر انتقالي لمانشستر يونايتد

بالصور: مبابي وبيلينجهام يقدمان قميص ريال مدريد

ليلك

إطلالات جذابة على الشاطئ على طريقة مؤثرات الموضة

في موسم البحر والعطلات الصيفية، تتسابق المؤثرات في مجال الموضة وتنسيق الأزياء في اختيار إطلالات جذابة وأنثوية حتى…

وصال خالد زبيدات لـ “الصنارة”: علاقة الإنسان بالطعام…

تسريحة الكعكة على طريقة النجمات.. اعتمديها لإطلالة صيفية مريحة وأنيقة

مقالات وتقارير

تعيين د. عوني يوسف مستشار عميدة كلية الطب في جامعة بار إيلان للمجتمع العربي

تم تعيين د. عوني يوسف مستشارًا لعميد كلية الطب في جامعة بار إيلان للمجتمع العربي، حسب إعلان مكتب العميد بكلية الطب…

عادل بدير لـ”الصنارة”: نتنياهو يبقى العقبة الأكبر أمام…

زياد شليوط – وصف ليلة قمراء

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المقادير - مقادير العجينة : الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة ماء فاتر : كوب ونصف دقيق : 3 اكواب…

فطائر محشية بالجبن

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كلمة المراقب على البنوك في مؤتمر البيئة والمالية

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شركة إل عال تقوم بإنشاء “منتخب العلم”فريق…