فن
لن أتزوج في السر.. نادين نجيم تكشف موعد حفل زفافها
بعد تأجيلات متكررة، كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، موعد حفل زفافها المرتقب من خطيبها ناريغ ناربيكيان،…
ميمعة
برجك اليوم
برج الحمل يجب أن تتخلص اليوم من عاداتك وسلوكياتك السيئة. ابحث عن نماذج محددة ولاحظ ما يفعلون وما لا يفعلون؟ تحطم…
SPORT
ريال مدريد يعلن عن رقم قياسي مذهل
سجل ريال مدريد إنجازا تاريخيا، لم يحققه أي ناد من قبل، حسبما أعلن في بيان رسمي. وقال الملكي، اليوم الثلاثاء،…
ليلك
إطلالات جذابة على الشاطئ على طريقة مؤثرات الموضة
في موسم البحر والعطلات الصيفية، تتسابق المؤثرات في مجال الموضة وتنسيق الأزياء في اختيار إطلالات جذابة وأنثوية حتى…
مقالات وتقارير
تعيين د. عوني يوسف مستشار عميدة كلية الطب في جامعة بار إيلان للمجتمع العربي
تم تعيين د. عوني يوسف مستشارًا لعميد كلية الطب في جامعة بار إيلان للمجتمع العربي، حسب إعلان مكتب العميد بكلية الطب…
مطبخ الصنارة
معجنات باللحمة المفرومة
المقادير - مقادير العجينة : الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة ماء فاتر : كوب ونصف دقيق : 3 اكواب…